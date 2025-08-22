Le Gué de la Musse Champignelles Yonne

Le Gué de la Musse A pieds Difficulté moyenne

Le Gué de la Musse Rue Saint-Roch 89350 Champignelles Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 13500.0 Tarif :

Randonnée balisée N°73. Belle randonnée autour de Louesme en traversant des parties boisées telle que le Bois de Beaurain, le Bois Barbet, le Bois de Bréau, le Bois de Pimelle et le Bois des Frins sans oublier le bel Étang d’Annebaude dans son écrin de verdure.

Difficulté moyenne

+33 3 86 63 65 51

English :

Waymarked trail N°73. A beautiful hike around Louesme through wooded areas such as Bois de Beaurain, Bois Barbet, Bois de Bréau, Bois de Pimelle and Bois des Frins, not forgetting the beautiful Étang d’Annebaude in its green setting.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 73. Schöne Wanderung rund um Louesme durch bewaldete Gebiete wie den Bois de Beaurain, den Bois Barbet, den Bois de Bréau, den Bois de Pimelle und den Bois des Frins, ohne den schönen Étang d’Annebaude in seiner grünen Umgebung zu vergessen.

Italiano :

Passeggiata segnalata N°73. Una bella passeggiata nei dintorni di Louesme attraverso aree boschive come il Bois de Beaurain, il Bois Barbet, il Bois de Bréau, il Bois de Pimelle e il Bois des Frins, senza dimenticare il bellissimo Étang d’Annebaude nella sua cornice verde.

Español :

Paseo señalizado n°73. Un hermoso paseo alrededor de Louesme a través de zonas boscosas como Bois de Beaurain, Bois Barbet, Bois de Bréau, Bois de Pimelle y Bois des Frins, sin olvidar el hermoso Étang d’Annebaude en su entorno verde.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data