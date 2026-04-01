Yonne Tour Sport Séniors Champignelles
Yonne Tour Sport Séniors Champignelles jeudi 23 avril 2026.
Champignelles
Yonne Tour Sport Séniors
Stade Rue Camille Desmoulins Champignelles Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 09:30:00
fin : 2026-04-23 12:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Yonne Tour Sport 2026 Activités sportives gratuites pour le séniors. L’opération Yonne Sport Séniors, est organisée par le Département. .
Stade Rue Camille Desmoulins Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 88 50 sports@yonne.fr
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English :
L’événement Yonne Tour Sport Séniors Champignelles a été mis à jour le 2026-04-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !