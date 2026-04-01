Champignelles

Yonne Tour Sport Séniors

Stade Rue Camille Desmoulins Champignelles Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 09:30:00

fin : 2026-04-23 12:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Yonne Tour Sport 2026 Activités sportives gratuites pour le séniors. L’opération Yonne Sport Séniors, est organisée par le Département. .

Stade Rue Camille Desmoulins Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 88 50 sports@yonne.fr

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English :

L’événement Yonne Tour Sport Séniors Champignelles a été mis à jour le 2026-04-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !