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Yonne Tour Sport Séniors Champignelles

Yonne Tour Sport Séniors Champignelles jeudi 23 avril 2026.

Adresse : Stade Rue Camille Desmoulins

Ville : 89350 Champignelles

Département : Yonne

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Champignelles

Yonne Tour Sport Séniors

Stade Rue Camille Desmoulins Champignelles Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 09:30:00
fin : 2026-04-23 12:00:00

Date(s) :
2026-04-23

Yonne Tour Sport 2026 Activités sportives gratuites pour le séniors. L’opération Yonne Sport Séniors, est organisée par le Département.   .

Stade Rue Camille Desmoulins Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 88 50  sports@yonne.fr

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English :

L’événement Yonne Tour Sport Séniors Champignelles a été mis à jour le 2026-04-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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