Le jeu de la Marmotte à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Le jeu de la Marmotte à St Geniez d’Olt Le Cloître 12130 Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron Occitanie

Ce jeu, destiné aux familles, vous donnera l’occasion de tout savoir (ou presque) sur St Geniez d’Olt. Alors, à votre tour de suivre Charlotte, la marmotte !

https://www.facebook.com/StGeniezTourismeAveyron/ +33 5 65 70 43 42

English :

This game, intended for families, will give you the opportunity to know everything (or almost) about St Geniez d’Olt. So, it’s your turn to follow Charlotte, the groundhog!

Deutsch :

Dieses Spiel, das sich an Familien richtet, gibt Ihnen die Gelegenheit, (fast) alles über St Geniez d’Olt zu erfahren. Dann sind Sie an der Reihe, Charlotte, dem Murmeltier, zu folgen!

Italiano :

Questo gioco, pensato per le famiglie, vi darà la possibilità di scoprire (quasi) tutto su St Geniez d’Olt. Ora tocca a voi seguire Charlotte la marmotta!

Español :

Este juego, pensado para familias, te dará la oportunidad de descubrir (casi) todo sobre St Geniez d’Olt. ¡Así que te toca seguir a Charlotte la marmota!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-14 par ADT Aveyron