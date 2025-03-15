Le Lac du Lurien Laruns Pyrénées-Atlantiques

Le Lac du Lurien 64440 Laruns Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Le vallon du Lurien et son lac font partie des rares endroits privilégiés qui ont su garder le caractère sauvage des montagnes d’Ossau. Le sentier un peu raide dans la forêt dissuade les promeneurs et laisse cette montagne aux randonneurs.

The Lurien valley and its lake are among the rare privileged places that have kept the wild character of the Ossau mountains. The steep path in the forest dissuades walkers and leaves this mountain to hikers.

Das Lurien-Tal und sein See gehören zu den wenigen privilegierten Orten, die den wilden Charakter der Ossau-Berge bewahrt haben. Der etwas steile Pfad durch den Wald schreckt Spaziergänger ab und überlässt diesen Berg den Wanderern.

La valle del Lurien e il suo lago sono uno dei pochi luoghi privilegiati che hanno mantenuto il carattere selvaggio delle montagne di Ossau. Il ripido sentiero che attraversa la foresta scoraggia i camminatori e lascia questa montagna agli escursionisti.

El valle de Lurien y su lago son uno de los pocos lugares privilegiados que han conservado el carácter salvaje de los montes de Ossau. El empinado sendero que atraviesa el bosque desalienta a los caminantes y deja esta montaña a los excursionistas.

