Le lys dans la vallée Saché Indre-et-Loire

À partir de citations extraites de l’ouvrage Le lys dans la vallée, vous allez découvrir des paysages et des manoirs qui ont inspiré le récit de Balzac… Bonne balade !

English : The lily in the valley

Following his time at the Château de Saché, Honoré de Balzac set the drama of The Lily of the Valley (1836) deep in the Indre Valley between Saché and Pont-de-Ruan.

Deutsch : Die Lilie im Tal

Anhand von Zitaten aus dem Buch « Die Lilie im Tal » entdecken Sie Landschaften und Herrenhäuser, die Balzac zu seiner Erzählung inspiriert haben… Viel Spaß beim Spaziergang!

Italiano :

Utilizzando le citazioni de Il mughetto, potrete scoprire i paesaggi e i manieri che hanno ispirato la storia di Balzac… Buona passeggiata!

Español : El lirio del valle

A partir de citas de El lirio del valle, podrá descubrir los paisajes y las casas solariegas que inspiraron la historia de Balzac… ¡Disfrute del paseo!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11