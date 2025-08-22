Le Mont-Hubert Ville Oise

Le Mont-Hubert En VTT Difficile

Le Mont-Hubert Eglise de ville 60400 Ville Oise Hauts-de-France

Durée : 140 Distance : 10500.0 Tarif :

Voici une petite boucle campagnarde longue de 10,5 km, qui prend pourtant son départ en Ville ! Au sud-est de Noyon, le village de Ville s’étend de part et d’autre de la rivière Divette. Vos pas empruntent le tour du Noyonnais, puis cheminent en forêt à travers le mont Hubert.

Après la balade, faites une halte à l’abbaye d’Ourscamp (vestiges du XIIe siècle), toute proche.

Difficile

English : Le Mont-Hubert

Here is a small country loop 10.5 km long, which nevertheless starts in town! To the south-east of Noyon, the village of Ville stretches on either side of the river Divette. Your footsteps follow the tour of Noyonnais, then walk in the forest through Mount Hubert

After the walk, make a stop at the nearby Ourscamp Abbey (remains of the 12th century).

Deutsch : Le Mont-Hubert

Dies ist ein 10,5 km langer Rundweg auf dem Land, der jedoch in Ville beginnt! Südöstlich von Noyon erstreckt sich das Dorf Ville zu beiden Seiten des Flusses Divette. Ihre Schritte folgen der Tour du Noyonnais und führen dann durch den Wald über den Mont Hubert

Nach dem Spaziergang können Sie in der nahe gelegenen Abtei von Ourscamp (Überreste aus dem 12. Jahrhundert) einen Zwischenstopp einlegen.

Italiano :

Si tratta di un breve anello di campagna di 10,5 km, che inizia a Ville! A sud-est di Noyon, il villaggio di Ville si trova su entrambi i lati del fiume Divette. I vostri passi vi porteranno intorno al Noyonnais, poi attraverso la foresta fino al Monte Hubert

Dopo la passeggiata, fate una sosta alla vicina Abbazia di Ourscamp (resti del XII secolo).

Español : Le Mont-Hubert

¡Se trata de un corto bucle campestre de 10,5 km, que comienza en Ville! Al sureste de Noyon, el pueblo de Ville se encuentra a ambos lados del río Divette. Sus pasos le llevarán a rodear el Noyonnais, y luego a través del bosque hasta el Monte Hubert

Tras el paseo, haga una parada en la cercana abadía de Ourscamp (restos del siglo XII).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France