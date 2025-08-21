Le Moulin Blot à cheval Bouhy Nièvre

Le Moulin Blot à cheval A cheval Facile

Le Moulin Blot à cheval 58310 Bouhy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12500.0 Tarif :

Cette randonnée, balisée en VTT n° 201, peut parfaitement se faire à cheval ou tout autre équidé. Elle se prête parfaitement aux attelages. Très bons chemins avec du dénivelé et de beaux points de vue à découvrir.

Facile

+33 3 86 45 61 31

English :

This trail, signposted with mountain bike no. 201, can also be enjoyed on horseback or with any other equidae. It lends itself perfectly to horse-drawn carriages. The trails are very good, with plenty of difference in altitude and beautiful views to discover.

Deutsch :

Diese Wanderung, die mit dem Mountainbike Nr. 201 markiert ist, kann auch zu Pferd oder mit anderen Pferden durchgeführt werden. Sie eignet sich hervorragend für Gespanne. Sehr gute Wege mit Höhenunterschieden und schönen Aussichtspunkten, die es zu entdecken gilt.

Italiano :

Questo sentiero, segnalato dalla mountain bike n. 201, è perfettamente adatto all’equitazione o a qualsiasi altra attività equestre. È ideale per le carrozze trainate da cavalli. I sentieri sono molto belli, con molti dislivelli e splendidi panorami da scoprire.

Español :

Este sendero, señalizado con el nº 201 de BTT, se adapta perfectamente a la equitación o a cualquier otra actividad ecuestre. Es ideal para los coches de caballos. Los senderos son muy buenos, con mucho desnivel y hermosas vistas por descubrir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data