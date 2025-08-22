Le moulin Blot Bouhy Nièvre

Le moulin Blot En VTT assistance électrique Facile

Le moulin Blot Lieu-dit Le Bourg 58310 Bouhy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12590.0 Tarif :

Randonnée balisée VTT N° 201. De très bons chemins avec du dénivelé pour satisfaire les mollets. Ce trajet est l’inverse de celui emprunté par les randonneurs. Le balisage VTT a été réalisé en avril 2021. Les balises sont fixées sur poteaux en bois ou sur poteaux de signalisation routière. Quelques plots en béton au sol complètent le directionnel dans les parties exposées au machinisme agricole. Cette randonnée implique l’absolue nécessité du respect du code de la route. Restez très vigilants.

Facile

https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/les-circuits-vtt/#component=marqueBlanche&task=showRando&idRandonnee=1609232 +33 3 86 39 63 15

English :

Hiking marked out VTT N° 201. Very good paths with some difference in altitude to satisfy the calves. This route is the opposite of the one used by hikers. The VTT marking was realized in April 2021. The markers are fixed on wooden posts or on road signs. Some concrete posts on the ground complete the directional in the parts exposed to the agricultural machinery. This hike implies the absolute necessity of respecting the highway code. Stay very vigilant.

Deutsch :

Markierte Mountainbike-Wanderung Nr. 201. Sehr gute Wege mit Höhenunterschieden, die die Waden zufriedenstellen. Diese Strecke ist die Umkehrung der von Wanderern benutzten Route. Die MTB-Markierung wurde im April 2021 angebracht. Die Markierungen sind an Holzpfosten oder an Straßenmarkierungspfosten befestigt. Einige Betonklötze auf dem Boden vervollständigen die Richtungsangaben in den Teilen, die Landmaschinen ausgesetzt sind. Diese Wanderung beinhaltet die absolute Notwendigkeit, die Straßenverkehrsordnung einzuhalten. Bleiben Sie sehr wachsam.

Italiano :

Percorso per mountain bike n. 201. Percorsi molto belli con un dislivello che soddisfa i polpacci. Questo percorso è l’opposto di quello utilizzato dagli escursionisti. La segnaletica per mountain bike è stata completata nell’aprile 2021. I segnavia sono fissati su pali di legno o su cartelli stradali. Alcuni chiodi di cemento sul terreno completano il sistema direzionale nelle parti esposte alle macchine agricole. Questa escursione implica l’assoluta necessità di rispettare il codice della strada. Si prega di rimanere molto vigili.

Español :

Ruta en bicicleta de montaña nº 201. Muy buenos senderos con desnivel para satisfacer a los gemelos. Esta ruta es la opuesta a la utilizada por los senderistas. La señalización para bicicletas de montaña se completó en abril de 2021. Las balizas están fijadas en postes de madera o en señales de tráfico. Unos tacos de hormigón en el suelo completan el sistema direccional en las partes expuestas a la maquinaria agrícola. Esta caminata implica la necesidad absoluta de respetar el código de circulación. Le rogamos que permanezca muy atento.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data