Vide Maison 12 Lieu-dit Bois Pille Bouhy
Vide Maison 12 Lieu-dit Bois Pille Bouhy samedi 2 mai 2026.
Bouhy
Vide Maison
12 Lieu-dit Bois Pille 12 Bois Pillé Bouhy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 08:30:00
fin : 2026-05-02 17:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Vous trouverez des petits meubles, de la décoration, des livres, des vêtements, de la vaisselle…. .
12 Lieu-dit Bois Pille 12 Bois Pillé Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté P.payoux@wanadoo.fr
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English : Vide Maison
L’événement Vide Maison Bouhy a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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