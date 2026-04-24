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Vide Maison 12 Lieu-dit Bois Pille Bouhy

Vide Maison 12 Lieu-dit Bois Pille Bouhy samedi 2 mai 2026.

Lieu : 12 Lieu-dit Bois Pille

Adresse : 12 Bois Pillé

Ville : 58310 Bouhy

Département : Nièvre

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Bouhy

Vide Maison

12 Lieu-dit Bois Pille 12 Bois Pillé Bouhy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 08:30:00
fin : 2026-05-02 17:30:00

Date(s) :
2026-05-02

Vous trouverez des petits meubles, de la décoration, des livres, des vêtements, de la vaisselle….   .

12 Lieu-dit Bois Pille 12 Bois Pillé Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   P.payoux@wanadoo.fr

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English : Vide Maison

L’événement Vide Maison Bouhy a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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