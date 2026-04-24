Vide Maison 12 Lieu-dit Bois Pille Bouhy

Bouhy

Vide Maison

12 Lieu-dit Bois Pille 12 Bois Pillé Bouhy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 08:30:00

fin : 2026-05-02 17:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Vous trouverez des petits meubles, de la décoration, des livres, des vêtements, de la vaisselle…. .

12 Lieu-dit Bois Pille 12 Bois Pillé Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté P.payoux@wanadoo.fr

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English : Vide Maison

L’événement Vide Maison Bouhy a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !