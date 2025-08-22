Le Moulin de Marquet, dans les vignes de Villeneuve-de-Duras Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne

Le Moulin de Marquet, dans les vignes de Villeneuve-de-Duras En VTT Facile

Le Moulin de Marquet, dans les vignes de Villeneuve-de-Duras 47120 Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8300.0 Tarif :

La vigne, des bois et quelques vergers de pruniers d’Ente sont présents sur presque la totalité de ce parcours qui ne compte guère de difficulté mais offre de jolis points de vue.

Facile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Moulin de Marquet, dans les vignes de Villeneuve-de-Duras

Vines, woods and a few orchards of plum trees from Ente are present on almost the whole of this route, which is not very difficult but offers beautiful views.

Deutsch : Le Moulin de Marquet, dans les vignes de Villeneuve-de-Duras

Weinberge, Wälder und einige Obstgärten mit Prunier d’Ente sind fast auf der gesamten Strecke zu finden, die kaum Schwierigkeiten aufweist, aber schöne Aussichtspunkte bietet.

Italiano :

Vigneti, boschi e alcuni frutteti sono presenti su quasi tutto il percorso, che non è molto difficile ma offre alcuni bei panorami.

Español : Le Moulin de Marquet, dans les vignes de Villeneuve-de-Duras

Viñedos, bosques y algunos huertos de ciruelos están presentes en casi toda la ruta, que no es muy difícil pero ofrece unas bonitas vistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine