Villeneuve-de-Duras, à l’orée de la Gironde Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne

Villeneuve-de-Duras, à l’orée de la Gironde En VTT Facile

Villeneuve-de-Duras, à l’orée de la Gironde 47120 Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Distance : 9900.0

Cette boucle passe, de coteaux en vallées, alternativement dans des vignes, des bois et des vergers de pruniers d’Ente. Sur certains sommets dégagés, le regard porte très loin…

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Villeneuve-de-Duras, à l’orée de la Gironde

This loop goes from hillsides to valleys, alternating between vineyards, woods and plum tree orchards. On some of the clear summits, the view is very far…

Deutsch : Villeneuve-de-Duras, à l’orée de la Gironde

Dieser Rundweg führt von Hängen zu Tälern, abwechselnd durch Weinberge, Wälder und Obstgärten mit Pflaumenbäumen aus Ente. Auf einigen freien Gipfeln reicht der Blick sehr weit…

Italiano :

L’anello passa dalle colline alle valli, alternando vigneti, boschi e frutteti di prugne. Su alcune cime chiare, la vista è molto lontana…

Español : Villeneuve-de-Duras, à l’orée de la Gironde

Este bucle pasa de las laderas a los valles, alternando entre viñedos, bosques y huertos de ciruelos. En algunas de las cumbres despejadas, la vista es muy lejana…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine