Saint-Léger, entre bois, vignes et vergers de pruniers Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne

Saint-Léger, entre bois, vignes et vergers de pruniers A pieds Difficulté moyenne

Saint-Léger, entre bois, vignes et vergers de pruniers 47120 Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10500.0

La vigne, des bois et quelques vergers de pruniers d’Ente sont présents sur la presque totalité de ce parcours qui ne comporte guère de difficulté mais offre de jolis points de vue.

Difficulté moyenne

English : Saint-Léger, entre bois, vignes et vergers de pruniers

The vineyards, woods and some plum orchards are present on most of this route, which is not very difficult but offers some nice views.

Deutsch : Saint-Léger, entre bois, vignes et vergers de pruniers

Weinberge, Wälder und einige Obstgärten mit Prunier d’Ente sind fast auf der gesamten Strecke zu finden, die kaum Schwierigkeiten aufweist, aber schöne Aussichtspunkte bietet.

Italiano :

Vigneti, boschi e alcuni frutteti sono presenti sulla maggior parte di questo percorso, che non è molto difficile ma offre alcuni bei panorami.

Español : Saint-Léger, entre bois, vignes et vergers de pruniers

Viñedos, bosques y algunos huertos de ciruelas están presentes en la mayor parte de esta ruta, que no es muy difícil pero ofrece algunas vistas agradables.

