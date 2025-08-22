Le petit tour de Sancerre Sancerre Cher

Le petit tour de Sancerre A pieds

Le petit tour de Sancerre Esplanade Porte César 18300 Sancerre Cher Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 2000.0 Tarif :

Circuit pédestre adapté pour petits et grands marcheurs.

https://www.tourisme-sancerre.com/ +33 2 48 54 08 21

English :

Walking tour adapted for young and old walkers.

Deutsch :

Geeigneter Rundwanderweg für kleine und große Wanderer.

Italiano :

Percorso adatto a grandi e piccini.

Español :

Un recorrido a pie apto para grandes y pequeños.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire