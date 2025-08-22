Le Pic Mar Compiègne Oise

Le Pic Mar A pieds Facile

Le Pic Mar Parking de Tréan 60200 Compiègne Oise Hauts-de-France

Durée : 30 Distance : 1600.0 Tarif :

Ce parcours de découverte part du carrefour du Tréan, marqué de l’empreinte des Rois et Empereurs qui y ont résidé, et traverse l’immense forêt royale de Compiègne. Ce parcours se greffe sur l’Allée des Beaux-Monts qui relie la forêt au château de Compiègne. Le parcours valorise la découverte de peuplements de très vieux chênes et hêtres, ainsi qu’une faune et une flore exceptionnelles de niveau national et européen. A découvrir le Panorama du Belvédère avec une vue splendide sur la forêt et le château impérial en arrière-plan. Le parcours pédagogique du Pic Mar est en 9 étapes (panneaux d’interprétation).

Facile

English : Le Pic Mar

This discovery trail starts at the Tréan crossroads, which bears the imprint of the Kings and Emperors who have lived there, and passes through the immense royal forest of Compiègne. The route links up with the Allée des Beaux-Monts, which connects the forest to the Château de Compiègne. The trail features stands of very old oak and beech trees, as well as exceptional flora and fauna of national and European importance. Don’t miss the Panorama du Belvédère, with its splendid view of the forest and the imperial château in the background. The Pic Mar educational trail has 9 stages (interpretation panels).

Deutsch : Le Pic Mar

Dieser Entdeckungspfad beginnt an der Tréan-Kreuzung, die von den Königen und Kaisern geprägt wurde, die hier einst residierten, und führt durch den riesigen königlichen Wald von Compiègne. Der Weg knüpft an die Allée des Beaux-Monts an, die den Wald mit dem Schloss von Compiègne verbindet. Auf dem Weg können Sie sehr alte Eichen- und Buchenbestände sowie eine außergewöhnliche Fauna und Flora von nationaler und europäischer Bedeutung entdecken. Entdecken Sie das Panorama du Belvédère mit einem herrlichen Blick auf den Wald und das kaiserliche Schloss im Hintergrund. Der pädagogische Rundgang auf dem Pic Mar besteht aus 9 Etappen (Interpretationstafeln).

Italiano :

Questo percorso di scoperta parte dall’incrocio di Tréan, che porta l’impronta dei re e degli imperatori che vi hanno vissuto, e attraversa l’immensa foresta reale di Compiègne. Il percorso si collega all’Allée des Beaux-Monts, che si snoda tra la foresta e il Castello di Compiègne. Il percorso presenta popolamenti di querce e faggi molto vecchi, oltre a una flora e una fauna eccezionali di importanza nazionale ed europea. Da non perdere il Panorama du Belvédère, con la sua splendida vista sulla foresta e il castello imperiale sullo sfondo. Il sentiero didattico del Pic Mar prevede 9 tappe (pannelli di interpretazione).

Español : Le Pic Mar

Este sendero de descubrimiento comienza en el cruce de Tréan, que lleva la huella de los Reyes y Emperadores que lo han habitado, y atraviesa el inmenso bosque real de Compiègne. La ruta enlaza con la Allée des Beaux-Monts, que discurre entre el bosque y el castillo de Compiègne. El sendero presenta robledales y hayedos muy antiguos, así como una flora y fauna excepcionales de importancia nacional y europea. No se pierda el Panorama du Belvédère, con su espléndida vista sobre el bosque y el castillo imperial al fondo. El sendero pedagógico del Pic Mar consta de 9 etapas (paneles de interpretación).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-12 par SIM Hauts-de-France