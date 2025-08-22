Le rocher des Cheirs PR n°1 La Guillermie Allier
Le rocher des Cheirs PR n°1 La Guillermie Allier vendredi 1 mai 2026.
Le rocher des Cheirs PR n°1
Le rocher des Cheirs PR n°1 Place de l’Église 03250 La Guillermie Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Parcours aux paysages variés, très aéré dans sa partie haute, à 700m d’altitude, d’où la vue s’étend jusqu’à la chaîne des Puys.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : Le rocher des Cheirs PR n°1
A route with a variety of landscapes, the upper part of which, at an altitude of 700m, is very airy and offers views as far as the Puys range.
Deutsch : Le rocher des Cheirs PR n°1
Strecke mit unterschiedlichen Landschaften, sehr luftig im oberen Teil auf 700 m Höhe, von wo aus der Blick bis zur Puys-Kette reicht.
Italiano :
Un percorso con una varietà di paesaggi, molto luminoso nel punto più alto, a 700 metri di altitudine, dove la vista spazia fino alla catena del Puys.
Español : Le rocher des Cheirs PR n°1
Una ruta con variedad de paisajes, muy luminosa en su punto más alto, a 700 m de altitud, donde la vista se extiende hasta la cordillera de los Puys.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme