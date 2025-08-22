Le rocher des Cheirs PR n°1 La Guillermie Allier

Le rocher des Cheirs PR n°1

Le rocher des Cheirs PR n°1 Place de l’Église 03250 La Guillermie Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours aux paysages variés, très aéré dans sa partie haute, à 700m d’altitude, d’où la vue s’étend jusqu’à la chaîne des Puys.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : Le rocher des Cheirs PR n°1

A route with a variety of landscapes, the upper part of which, at an altitude of 700m, is very airy and offers views as far as the Puys range.

Deutsch : Le rocher des Cheirs PR n°1

Strecke mit unterschiedlichen Landschaften, sehr luftig im oberen Teil auf 700 m Höhe, von wo aus der Blick bis zur Puys-Kette reicht.

Italiano :

Un percorso con una varietà di paesaggi, molto luminoso nel punto più alto, a 700 metri di altitudine, dove la vista spazia fino alla catena del Puys.

Español : Le rocher des Cheirs PR n°1

Una ruta con variedad de paisajes, muy luminosa en su punto más alto, a 700 m de altitud, donde la vista se extiende hasta la cordillera de los Puys.

