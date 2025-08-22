Le rocher Saint-Vincent PR n°3 Lavoine Allier

Le rocher Saint-Vincent PR n°3

Le rocher Saint-Vincent PR n°3 Place de l’Église 03250 Lavoine Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Site privé, le rocher Saint-Vincent se compose de plusieurs blocs distincts. Il est très apprécié des promeneurs qui ont un panorama remarquable au sommet.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : Le rocher Saint-Vincent PR n°3

A privately-owned site, the Saint-Vincent rock is made up of several distinct blocks. It is very popular with walkers, who enjoy a remarkable panorama from the summit.

Deutsch : Le rocher Saint-Vincent PR n°3

Der Felsen Saint-Vincent ist ein privater Ort und besteht aus mehreren unterschiedlichen Blöcken. Er ist bei Spaziergängern sehr beliebt, die von seinem Gipfel aus ein bemerkenswertes Panorama genießen können.

Italiano :

Sito privato, il Rocher Saint-Vincent è composto da diversi blocchi distinti. È molto apprezzato dagli escursionisti, che possono godere di una notevole vista panoramica dalla cima.

Español : Le rocher Saint-Vincent PR n°3

Sitio privado, el Rocher Saint-Vincent se compone de varios bloques distintos. Es muy popular entre los senderistas, que pueden disfrutar de una notable vista panorámica desde la cima.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme