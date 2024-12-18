Sentier d’interprétation des Bois Noirs Lavoine Allier

Sentier d’interprétation des Bois Noirs

Sentier d’interprétation des Bois Noirs Départ au foyer de ski de fond du Montoncel 03250 Lavoine Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Au rythme de vos pas, sur un circuit de 3 km environ, découvrez le milieu naturel et humain des Bois Noirs sur la commune de Lavoine, à l’aide des 12 panneaux de présentation dispersés tout au long du parcours.

+33 4 70 59 37 45

English : Sentier d’interprétation des Bois Noirs

On a 3 km circuit, discover the natural and human environment of the Bois Noirs in the commune of Lavoine, with the help of 12 presentation panels scattered along the route.

Deutsch : Sentier d’interprétation des Bois Noirs

Entdecken Sie im Rhythmus Ihrer Schritte auf einem etwa 3 km langen Rundweg die natürliche und menschliche Umwelt der Bois Noirs in der Gemeinde Lavoine mithilfe von 12 Präsentationstafeln, die entlang des Weges verteilt sind.

Italiano :

Seguite i vostri passi su un circuito di 3 km e scoprite l’ambiente naturale e umano del Bois Noirs nel comune di Lavoine, con l’aiuto di 12 pannelli di presentazione sparsi lungo il percorso.

Español : Sentier d’interprétation des Bois Noirs

Siga sus pasos en un circuito de 3 km y descubra el entorno natural y humano del Bois Noirs, en el municipio de Lavoine, con la ayuda de 12 paneles de presentación repartidos a lo largo del recorrido.

