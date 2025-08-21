N°71 Les Planchettes Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Lavoine Allier

N°71 Les Planchettes Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

N°71 Les Planchettes Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Foyer du Montoncel 03250 Lavoine Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours agréable en forêt pour découvrir le toit de l’Allier .

https://www.boisnoirs.fr/ +33 4 70 59 37 89

English : N°71 Les Planchettes Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

A pleasant forest trail to discover the roof of the Allier .

Deutsch : N°71 Les Planchettes Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Angenehme Strecke durch den Wald, um das Dach des Allier zu entdecken.

Italiano :

Un piacevole percorso attraverso la foresta per scoprire il tetto dell’Allier .

Español : N°71 Les Planchettes Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Un agradable recorrido por el bosque para descubrir el techo del Allier .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme