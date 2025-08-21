N°71 Les Planchettes Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Lavoine Allier
Parcours agréable en forêt pour découvrir le toit de l’Allier .
https://www.boisnoirs.fr/ +33 4 70 59 37 89
English : N°71 Les Planchettes Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs
A pleasant forest trail to discover the roof of the Allier .
Deutsch : N°71 Les Planchettes Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs
Angenehme Strecke durch den Wald, um das Dach des Allier zu entdecken.
Italiano :
Un piacevole percorso attraverso la foresta per scoprire il tetto dell’Allier .
Español : N°71 Les Planchettes Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs
Un agradable recorrido por el bosque para descubrir el techo del Allier .
