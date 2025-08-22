N°34 La Ronde des Bois Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Lavoine Allier

N°34 La Ronde des Bois Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

N°34 La Ronde des Bois Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Foyer du Montoncel 03250 Lavoine Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ du foyer de ski du Montoncel, cet itinéraire vous emmène jusqu’au Rocher Saint-Vincent où l’un des plus beaux panoramas de la Montagne Bourbonnaise vous attend.

https://www.boisnoirs.fr/ +33 4 70 59 37 89

English : N°34 La Ronde des Bois Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Departing from the Montoncel ski lodge, this route takes you up to Rocher Saint-Vincent, where one of the most beautiful panoramas of the Montagne Bourbonnaise awaits you.

Deutsch : N°34 La Ronde des Bois Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Von der Skiherberge Montoncel aus führt Sie diese Route bis zum Rocher Saint-Vincent, wo Sie eines der schönsten Panoramen der Montagne Bourbonnaise erwartet.

Italiano :

Partendo dal rifugio Montoncel, questo percorso vi porterà fino al Rocher Saint-Vincent, dove vi aspetta uno dei più bei panorami della Montagne Bourbonnaise.

Español : N°34 La Ronde des Bois Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Partiendo de la estación de esquí de Montoncel, esta ruta le llevará hasta el Rocher Saint-Vincent, donde le espera uno de los panoramas más bellos de la Montagne Bourbonnaise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme