Les sources de la Besbre PR n°5 Lavoine Allier

Les sources de la Besbre PR n°5

Les sources de la Besbre PR n°5 Foyer de ski de fond de Lavoine (du col du Beau-Louis, sur la D 995, suivre le fléchage foyer de ski de fond ) 03250 Lavoine Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette excursion vous permet d’être au plus proche d’une faune et d’une flore très diversifiées au cœur du massif des Bois Noirs (plus de 6000 hectares).

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : Les sources de la Besbre PR n°5

This excursion brings you up close and personal with the diverse flora and fauna of the Bois Noirs massif (over 6,000 hectares).

Deutsch : Les sources de la Besbre PR n°5

Bei diesem Ausflug kommen Sie der vielfältigen Flora und Fauna im Herzen des Massivs der Bois Noirs (über 6000 Hektar) ganz nah.

Questa escursione vi porterà a conoscere da vicino un’ampia varietà di flora e fauna nel cuore del massiccio del Bois Noirs (oltre 6.000 ettari).

Español : Les sources de la Besbre PR n°5

Esta excursión le acercará a una gran variedad de flora y fauna en el corazón del macizo de Bois Noirs (más de 6.000 hectáreas).

