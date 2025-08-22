N°55 Le Puy Snidre Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Lavoine Allier

N°55 Le Puy Snidre Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

N°55 Le Puy Snidre Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Foyer du Montoncel 03250 Lavoine Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ du foyer de ski du Montoncel, de Saint-Victor-Montvianeix ou de Saint-Rémy-sur-Durolle (capitale mondiale du tire-bouchon !) ce long parcours vous emmène à travers la forêt des Bois Noirs jusqu’au barrage de la Muratte situé en pleine nature.

https://www.boisnoirs.fr/ +33 4 70 59 37 89

English : N°55 Le Puy Snidre Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Departing from the Montoncel ski resort, Saint-Victor-Montvianeix or Saint-Rémy-sur-Durolle (world capital of the corkscrew!), this long trail takes you through the Bois Noirs forest to the Muratte dam in the middle of nowhere.

Deutsch : N°55 Le Puy Snidre Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Von der Skiherberge Montoncel, Saint-Victor-Montvianeix oder Saint-Rémy-sur-Durolle (Welthauptstadt des Korkenziehers!) aus führt Sie diese lange Strecke durch den Wald der Bois Noirs bis zum mitten in der Natur gelegenen Staudamm von La Muratte.

Italiano :

Partendo dalla stazione sciistica di Montoncel, da Saint-Victor-Montvianeix o da Saint-Rémy-sur-Durolle (capitale mondiale del cavatappi!), questo lungo percorso vi porterà attraverso la foresta dei Bois Noirs fino alla diga della Muratte, nel cuore della campagna.

Español : N°55 Le Puy Snidre Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Con salida de la estación de esquí de Montoncel, Saint-Victor-Montvianeix o Saint-Rémy-sur-Durolle (¡capital mundial del sacacorchos!), esta larga ruta le llevará por el bosque de Bois Noirs hasta la presa de Muratte, en plena naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme