Le sentier de l’art Dévoluy Hautes-Alpes

Le sentier de l’art Agnières-en-Dévoluy 05250 Dévoluy Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une expérience poétique et alpine vous attend. Au fil du sentier, découvrez des sculptures sonores et du land-art. Entre nature et art, explorez la montagne autrement.

http://www.ledevoluy.com/ +33 4 92 58 91 91

English : Art trail

A poetic and alpine experience awaits you in Agnières en Dévoluy. Along the path, discover sound sculptures and lard-art. Between nature and art, explore the moutain differently !

Deutsch :

Ein poetisches und alpines Erlebnis erwartet Sie. Entdecken Sie entlang des Weges Klangskulpturen und Land-Art. Zwischen Natur und Kunst erkunden Sie die Berge auf eine andere Art und Weise.

Italiano :

Vi aspetta un’esperienza poetica e alpina. Lungo il percorso, scoprite le sculture sonore e la Land Art. Tra natura e arte, esplorate la montagna in modo diverso.

Español :

Le espera una experiencia poética y alpina. A lo largo del sendero, descubra esculturas sonoras y land art. Entre la naturaleza y el arte, explore la montaña de una manera diferente.

