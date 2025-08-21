Le sentier découverte du Mas de la Comtesse Aigues-Mortes Gard

Le sentier découverte du Mas de la Comtesse

Le sentier découverte du Mas de la Comtesse Chemin de la Vieille Roubine 30220 Aigues-Mortes Gard Occitanie

Une balade sur 2,8km au cœur de la propriété et de la manade, balisé en 14 points d’étapes pour découvrir la flore, la faune, l’histoire de la région et de la manade… Avec une application gratuite (orientation, quizz, mémo,…).

https://www.manademasdelacomtesse.com/ +33 4 66 71 66 34

English : Mas de la Comtesse Walking Trail

A 2.8km walk in the heart of the estate and the manade, signposted at 14 points to discover the flora, fauna and history of the region and the manade… With a free application (orientation, quiz, memo, etc.)

Deutsch : Mas de la Comtesse Erlebnispfad

Ein Spaziergang über 2,8 km im Herzen des Anwesens und der Manade, markiert an 14 Etappenpunkten, um die Flora, die Fauna, die Geschichte der Region und der Manade zu entdecken… Mit einer kostenlosen App (Orientierung, Quiz, Memo,…).

Italiano :

Una passeggiata di 2,8 km nel cuore della tenuta e della manade, segnalata in 14 punti per scoprire la flora, la fauna e la storia della regione e della manade… Con un’applicazione gratuita (orientamento, quiz, memo, ecc.)

Español : Mas de la Comtesse Un sendero para visitar

Un paseo de 2,8 km por el corazón de la finca y la manada, señalizado en 14 puntos para descubrir la flora, la fauna y la historia de la región y la manada… Con una aplicación gratuita (orientación, quiz, memo, etc.).

