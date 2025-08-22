Sentier de découverte de la Marette Maison du Grand Site de France Camargue Gardoise Aigues-Mortes Gard

Sentier de découverte de la Marette Maison du Grand Site de France Camargue Gardoise

Le sentier de la Marette vous plonge au cœur des paysages camarguais à la découverte de la faune, la flore et des activités humaines qui y sont liées

English : Marette discovery trail

The Marette trail plunges you into the heart of the Camargue landscape

Auf dem Marette-Pfad tauchen Sie in das Herz der Camargue-Landschaften ein und entdecken die Fauna, die Flora und die damit verbundenen menschlichen Aktivitäten.

La Maison du Grand Site de France de la Camargue Gardoise est est un écomusée dédié à la découverte des paysages, des traditions, de la faune et la flore de Camargue gardoise.

El sendero de las Marettes le sumerge en el corazón de los paisajes de Camarga para descubrir la fauna, la flora y las actividades humanas asociadas a ellos.

