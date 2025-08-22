Sentier de découverte de la Marette Maison du Grand Site de France Camargue Gardoise Aigues-Mortes Gard
Le sentier de la Marette vous plonge au cœur des paysages camarguais à la découverte de la faune, la flore et des activités humaines qui y sont liées
http://www.camarguegardoise.com/ +33 4 66 77 24 72
English : Marette discovery trail
The Marette trail plunges you into the heart of the Camargue landscape
Deutsch :
Auf dem Marette-Pfad tauchen Sie in das Herz der Camargue-Landschaften ein und entdecken die Fauna, die Flora und die damit verbundenen menschlichen Aktivitäten.
Italiano :
La Maison du Grand Site de France de la Camargue Gardoise est est un écomusée dédié à la découverte des paysages, des traditions, de la faune et la flore de Camargue gardoise.
Español :
El sendero de las Marettes le sumerge en el corazón de los paisajes de Camarga para descubrir la fauna, la flora y las actividades humanas asociadas a ellos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme