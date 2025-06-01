Le sentier des castors Moulins Allier
Le sentier des castors Moulins Allier vendredi 1 août 2025.
Le sentier des castors
Le sentier des castors Chemin de halage 03000 Moulins Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Accès libre avec panneau d’information.
Chemin longeant la rivière Allier sur sa rive gauche.
Au départ de Moulins Bain, en passant sous le pont de fer, ce sentier de 6 km, au revêtement stabilisé dans sa première partie, mène jusqu’à Bressolles.
English :
Free access with information panel.
This trail runs along the left bank of the River Allier.
Starting from Moulins Bain, and passing under the iron bridge, this 6 km path, with a stabilized surface in its first part, leads to Bressolles.
Deutsch :
Freier Zugang mit Informationsschild.
Weg entlang des Flusses Allier auf seinem linken Ufer.
Von Moulins Bain aus, unter der Eisenbrücke hindurch, führt dieser 6 km lange Weg, der im ersten Teil einen befestigten Belag hat, bis nach Bressolles.
Italiano :
Accesso libero con pannello informativo.
Questo sentiero costeggia la riva sinistra del fiume Allier.
Partendo da Moulins Bain e passando sotto il ponte di ferro, questo sentiero di 6 km, con un fondo stabilizzato nel primo tratto, conduce a Bressolles.
Español :
Acceso libre con panel informativo.
Este sendero discurre por la orilla izquierda del río Allier.
Partiendo de Moulins Bain y pasando por debajo del puente de hierro, este sendero de 6 km, con firme estabilizado en el primer tramo, conduce a Bressolles.
