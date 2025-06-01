Le sentier des castors Moulins Allier

Le sentier des castors Chemin de halage 03000 Moulins Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Accès libre avec panneau d’information.

Chemin longeant la rivière Allier sur sa rive gauche.

Au départ de Moulins Bain, en passant sous le pont de fer, ce sentier de 6 km, au revêtement stabilisé dans sa première partie, mène jusqu’à Bressolles.

+33 4 70 48 54 98

English :

Free access with information panel.

This trail runs along the left bank of the River Allier.

Starting from Moulins Bain, and passing under the iron bridge, this 6 km path, with a stabilized surface in its first part, leads to Bressolles.

Deutsch :

Freier Zugang mit Informationsschild.

Weg entlang des Flusses Allier auf seinem linken Ufer.

Von Moulins Bain aus, unter der Eisenbrücke hindurch, führt dieser 6 km lange Weg, der im ersten Teil einen befestigten Belag hat, bis nach Bressolles.

Italiano :

Accesso libero con pannello informativo.

Questo sentiero costeggia la riva sinistra del fiume Allier.

Partendo da Moulins Bain e passando sotto il ponte di ferro, questo sentiero di 6 km, con un fondo stabilizzato nel primo tratto, conduce a Bressolles.

Español :

Acceso libre con panel informativo.

Este sendero discurre por la orilla izquierda del río Allier.

Partiendo de Moulins Bain y pasando por debajo del puente de hierro, este sendero de 6 km, con firme estabilizado en el primer tramo, conduce a Bressolles.

