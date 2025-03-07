LE SENTIER DES FÉES, VERSION COURSE À PIED Saint-Flour-de-Mercoire Lozère

LE SENTIER DES FÉES, VERSION COURSE À PIED Saint-Flour-de-Mercoire Lozère vendredi 1 août 2025.

LE SENTIER DES FÉES, VERSION COURSE À PIED Trail Facile

LE SENTIER DES FÉES, VERSION COURSE À PIED N88 48300 Saint-Flour-de-Mercoire Lozère Occitanie

Durée : 60 Distance : 8500.0 Tarif :

Un circuit accessible à tous qui permet de profiter de la beauté de forêt de Mercoire, terres de légendes… Chaos granitiques, dolmen, grottes, autant de curiosités naturelles que vous découvrirez en chemin. Vous êtes sur le sentier des fées, peut-on rêver mieux pour s’entraîner ?

+33 4 66 49 66 66

English :

A circuit accessible to all, allowing you to enjoy the beauty of the Mercoire forest, a land of legends… Granitic chaos, dolmen, caves these are just some of the natural curiosities you’ll discover along the way. You’re on the fairy trail what better way to train?

Deutsch :

Ein Rundgang, der für alle zugänglich ist und es Ihnen ermöglicht, die Schönheit des Mercoire-Waldes, des Landes der Legenden, zu genießen… Granitfelsen, Dolmen und Höhlen sind nur einige der natürlichen Sehenswürdigkeiten, die Sie auf Ihrem Weg entdecken werden. Sie befinden sich auf dem Feenpfad kann man sich ein besseres Training vorstellen?

Italiano :

Questo percorso è accessibile a tutti e permette di godere della bellezza della foresta di Mercoire, terra di leggende… Caos granitico, dolmen, grotte: sono tante le curiosità naturali da scoprire lungo il percorso. Siete sulle tracce delle fate: quale modo migliore per allenarsi?

Español :

Este sendero accesible a todos le permitirá disfrutar de la belleza del bosque de Mercoire, tierra de leyendas… Caos granítico, dolmen, cuevas… son muchas las curiosidades naturales que podrá descubrir por el camino. Estás tras la pista de las hadas: ¿qué mejor manera de entrenarse?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-07 par CDT Lozère