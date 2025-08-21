Le sentier du Héron PR n°54 Billy Allier
Le sentier du Héron PR n°54 Office de Tourisme de Billy 03260 Billy Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Depuis les rives de l’Allier, les chemins vous entraînent vers les coteaux calcaires qui offrent de jolis points de vue.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : Le sentier du Héron PR n°54
From the banks of the Allier, the paths take you up to the limestone hillsides, offering lovely views.
Deutsch : Le sentier du Héron PR n°54
Von den Ufern des Allier führen Sie die Wege zu den Kalksteinhängen, die schöne Aussichtspunkte bieten.
Italiano :
Dalle rive dell’Allier, i sentieri si inerpicano sulle colline calcaree, da cui si gode di un’incantevole vista.
Español : Le sentier du Héron PR n°54
Desde las orillas del Allier, los senderos suben por las laderas calcáreas, que ofrecen unas vistas preciosas.
