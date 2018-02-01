Le sentier du littoral Martégal Martigues Bouches-du-Rhône

Le sentier du littoral Martégal

Le sentier du littoral Martégal Plage des Laurons 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le sentier du littoral présente des espaces naturels d’une diversité écologique et d’une qualité paysagère exceptionnelles.

English :

The coastal path offers natural areas of exceptional ecological diversity and landscape quality.

Deutsch :

Der Küstenpfad präsentiert Naturräume mit einer außergewöhnlichen ökologischen Vielfalt und landschaftlichen Qualität.

Italiano :

Il sentiero costiero offre aree naturali di eccezionale diversità ecologica e qualità paesaggistica.

Español :

La senda costera ofrece espacios naturales de excepcional diversidad ecológica y calidad paisajística.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2018-02-01 par Provence Tourisme / Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]