Le sentier du littoral Martégal Martigues Bouches-du-Rhône
Le sentier du littoral Martégal Martigues Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.
Le sentier du littoral Martégal
Le sentier du littoral Martégal Plage des Laurons 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le sentier du littoral présente des espaces naturels d’une diversité écologique et d’une qualité paysagère exceptionnelles.
English :
The coastal path offers natural areas of exceptional ecological diversity and landscape quality.
Deutsch :
Der Küstenpfad präsentiert Naturräume mit einer außergewöhnlichen ökologischen Vielfalt und landschaftlichen Qualität.
Italiano :
Il sentiero costiero offre aree naturali di eccezionale diversità ecologica e qualità paesaggistica.
Español :
La senda costera ofrece espacios naturales de excepcional diversidad ecológica y calidad paisajística.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2018-02-01 par Provence Tourisme / Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]