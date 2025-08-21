Le sentier du Renard PR n°51 Billy Allier
Le sentier du Renard PR n°51 Billy Allier vendredi 1 mai 2026.
Cet itinéraire vous guide à la découverte du passé médiéval de Billy, à travers les anciennes terres de ses seigneurs.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English :
This itinerary guides you through Billy’s medieval past, through the former lands of its lords.
Deutsch :
Diese Route führt Sie durch die mittelalterliche Vergangenheit von Billy und durch die ehemaligen Ländereien seiner Herrscher.
Italiano :
Questo itinerario vi porta alla scoperta del passato medievale di Billy, attraverso le antiche terre dei suoi signori.
Español :
Este itinerario le lleva a conocer el pasado medieval de Billy, a través de las antiguas tierras de sus señores.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme