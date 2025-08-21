Le sentier du Renard PR n°51 Billy Allier

Le sentier du Renard PR n°51

Le sentier du Renard PR n°51 Office de Tourisme de Billy 03260 Billy Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cet itinéraire vous guide à la découverte du passé médiéval de Billy, à travers les anciennes terres de ses seigneurs.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : Le sentier du Renard PR n°51

This itinerary guides you through Billy’s medieval past, through the former lands of its lords.

Deutsch : Le sentier du Renard PR n°51

Diese Route führt Sie durch die mittelalterliche Vergangenheit von Billy und durch die ehemaligen Ländereien seiner Herrscher.

Italiano :

Questo itinerario vi porta alla scoperta del passato medievale di Billy, attraverso le antiche terre dei suoi signori.

Español : Le sentier du Renard PR n°51

Este itinerario le lleva a conocer el pasado medieval de Billy, a través de las antiguas tierras de sus señores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme