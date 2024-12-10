Le sentier pédestre des lacs alpins Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Le sentier pédestre des lacs alpins Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.

Le sentier pédestre des lacs alpins

Le sentier pédestre des lacs alpins 2166 Route des Montets Parking Tré le Champ 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Belle alternative au chemin classique vers le Lac Blanc, cette randonnée au coeur de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges offre une succession de superbes panoramas sur le massif du Mont-Blanc et sur les lacs des Chéserys.

https://www.chamonix.com/ +33 4 50 53 00 24

English : The Alpine Lakes hiking trail

A long hike right in the middle of the Aiguilles Rouges Natural Reserve, giving fabulous panoramic views over Mont-Blanc. The main lakes comes one after the other: the Chéserys, Lac Blanc.

Deutsch : Le sentier des Lacs alpins

Als schöne Alternative zum klassischen Weg zum Lac Blanc bietet diese Wanderung im Herzen des Naturschutzgebiets Aiguilles Rouges eine Reihe von herrlichen Panoramablicken auf das Mont-Blanc-Massiv und die Seen von Chéserys.

Italiano :

Una buona alternativa al classico percorso verso il Lac Blanc, questa escursione nel cuore della riserva naturale delle Aiguilles Rouges offre una successione di superbi panorami sul massiccio del Monte Bianco e sui laghi di Chéserys.

Español : Le sentier des Lacs alpins

Una buena alternativa a la ruta clásica del Lago Blanco, esta excursión en el corazón de la reserva natural de las Agujas Rojas ofrece una sucesión de magníficos panoramas del macizo del Mont Blanc y de los lagos de Chéserys.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme