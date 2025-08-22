Le Tarn à Millau (lâchers de truites) Millau Aveyron
Le Tarn à Millau (lâchers de truites) Millau Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Le Tarn à Millau (lâchers de truites)
Le Tarn à Millau (lâchers de truites) 12100 Millau Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Unique parcours de lâchers de truites à proximité de Millau
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Unique trout release course near Millau
Deutsch :
Einzigartige Forellenaussetzungsstrecke in der Nähe von Millau
Italiano :
Corso di rilascio di trote unico nel suo genere vicino a Millau
Español :
Curso único de suelta de truchas cerca de Millau
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-28 par ADT Aveyron