Le tour de la Loubière Cyclo Saint-Affrique Aveyron

Le tour de la Loubière Cyclo 12400 Saint-Affrique Aveyron Occitanie

Une courte distance, mais une boucle aussi intense que la beauté des paysages qu’elle donne à traverser ! Explorez la vallée de la Sorgues et le Rougier de Camarès en contournant le majestueux plateau de la Loubière

English : Around the Loubière Cycling

A short distance, but a loop as intense as the beauty of the landscapes it takes you through! Explore the Sorgues valley and the Rougier de Camarès while circling the majestic Loubière plateau.

Deutsch :

Eine kurze Strecke, aber eine Schleife, die so intensiv ist wie die Schönheit der Landschaften, durch die sie führt! Erkunden Sie das Sorgues-Tal und den Rougier de Camarès, indem Sie das majestätische Plateau de la Loubière umrunden

Italiano :

Un percorso breve, ma un anello intenso come la bellezza dei paesaggi che attraversa! Esplorate la valle di Sorgues e il Rougier de Camarès, costeggiando il maestoso altopiano di Loubière

Español : Alrededor de la Loubière Ciclismo

Una distancia corta, pero un circuito tan intenso como la belleza de los paisajes que atraviesa. Explora el valle del Sorgues y el Rougier de Camarès rodeando la majestuosa meseta de la Loubière.

