Le Val d’Autrans-Méaudre en Vercors La Via Vercors au départ d’Autrans Autrans-Méaudre en Vercors Isère

Le Val d’Autrans-Méaudre en Vercors La Via Vercors au départ d’Autrans Autrans 38880 Autrans-Méaudre en Vercors Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Partez sur les chemins d’un val ouvert et boisé aux nombreux hameaux. Cet itinéraire, majoritairement sécurisé et interdit aux véhicules motorisés, vous permettra de passer un moment agréable et ludique à la découverte des paysages et du patrimoine local.

English : Autrans-Méaudre Valley in Vercors The Via Vercors from Autrans

Take to the trails of this open valley full of woodlands and hamlets. Most of this itinerary is safe and free from motorised vehicles, giving you the chance to enjoy a pleasant, entertaining discovery of the local heritage and beautiful scenery.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf die Wege durch ein offenes und bewaldetes Tal mit zahlreichen Weilern. Auf dieser überwiegend gesicherten und für motorisierte Fahrzeuge gesperrten Route können Sie eine angenehme und spielerische Zeit verbringen, um die Landschaft und das lokale Kulturerbe zu entdecken.

Italiano :

Percorrete i sentieri di una valle aperta e boscosa con molte frazioni. Questo itinerario, per lo più sicuro e vietato ai mezzi motorizzati, vi permetterà di trascorrere un tempo piacevole e giocoso alla scoperta dei paesaggi e del patrimonio locale.

Español :

Recorre los senderos de un valle abierto y boscoso con numerosas aldeas. Este itinerario, en su mayor parte seguro y prohibido a los vehículos motorizados, le permitirá pasar un tiempo agradable y lúdico descubriendo los paisajes y el patrimonio locales.

