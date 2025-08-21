Parcours patrimoine, Autrans glisse dans le temps Autrans-Méaudre en Vercors Isère

Parcours patrimoine, Autrans glisse dans le temps

Parcours patrimoine, Autrans glisse dans le temps Autrans 38880 Autrans-Méaudre en Vercors Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Munis du livret ‘ Chemin du patrimoine, Autrans glisse dans le temps , partez à la découverte de ce village-station au patrimoine naturel et culturel exceptionnel.

English : Heritage trail, Autrans slips back in time

Armed with the booklet ‘Chemin du patrimoine, Autrans glisse dans le temps’ (Heritage trail, Autrans slips back in time), set off to discover this village resort with its exceptional natural and cultural heritage.

Deutsch : Kulturerbe-Rundgang, Autrans gleitet durch die Zeit

Mit dem Büchlein Chemin du patrimoine, Autrans glisse dans le temps (Weg des Kulturerbes, Autrans gleitet durch die Zeit) gehen Sie auf Entdeckungsreise durch dieses Dorf/Ferienort mit seinem außergewöhnlichen Natur- und Kulturerbe.

Italiano :

Armati dell’opuscolo Chemin du patrimoine, Autrans glisse dans le temps (Sentiero del patrimonio, Autrans scivola nel tempo), partite alla scoperta di questa località dal patrimonio naturale e culturale eccezionale.

Español :

Armado con el folleto Chemin du patrimoine, Autrans glisse dans le temps (Camino del patrimonio, Autrans se desliza a través del tiempo), salga a descubrir esta localidad con un patrimonio natural y cultural excepcional.

