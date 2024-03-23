Parcours Olympique Autrans-Méaudre en Vercors Isère

Parcours Olympique Autrans-Méaudre en Vercors Isère vendredi 1 août 2025.

Parcours Olympique

Parcours Olympique Autrans 38880 Autrans-Méaudre en Vercors Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Un parcours Olympique sera mis en place dès ce début d’hiver et de façon permanente autour du village d’Autrans.

http://www.vercors-experience.com/ +33 4 76 95 30 70

English : Olympic course

An « Olympic course » will be set up from the beginning of the winter on a permanent basis around the village of Autrans.

Deutsch : Olympischer Parcours

Ein « Olympia-Parcours » wird ab diesem Winteranfang und dauerhaft rund um das Dorf Autrans eingerichtet.

Italiano :

Un « percorso olimpico » sarà allestito in modo permanente intorno al villaggio di Autrans dall’inizio dell’inverno.

Español :

Desde el principio del invierno se instalará una « pista olímpica » de forma permanente alrededor del pueblo de Autrans.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-23 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme