Parcours Olympique Autrans-Méaudre en Vercors Isère

Parcours Olympique Autrans 38880 Autrans-Méaudre en Vercors Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Un parcours Olympique sera mis en place dès ce début d’hiver et de façon permanente autour du village d’Autrans.
http://www.vercors-experience.com/ +33 4 76 95 30 70
English : Olympic course
An « Olympic course » will be set up from the beginning of the winter on a permanent basis around the village of Autrans.
Deutsch : Olympischer Parcours
Ein « Olympia-Parcours » wird ab diesem Winteranfang und dauerhaft rund um das Dorf Autrans eingerichtet.
Italiano :
Un « percorso olimpico » sarà allestito in modo permanente intorno al villaggio di Autrans dall’inizio dell’inverno.
Español :
Desde el principio del invierno se instalará una « pista olímpica » de forma permanente alrededor del pueblo de Autrans.
