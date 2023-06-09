Méaudre au fil des lauzes, parcours patrimoine Autrans-Méaudre en Vercors Isère

Méaudre au fil des lauzes, parcours patrimoine Méaudre 38112 Autrans-Méaudre en Vercors Isère Auvergne-Rhône-Alpes

De bonnes chaussures aux pieds et le livret Méaudre au fil des lauzes entre les mains, et vous voilà bien équipé pour partir à la rencontre de notre commune.

+33 4 76 95 20 68

English : Méaudre au fil des lauzes, heritage trail

With good shoes on and the booklet “Méaudre au fil des lauzes” in your hands, you will be well equipped to discover our village.

Deutsch : Méaudre au Fil des Lauzes, Rundgang durch das Kulturerbe

Mit guten Schuhen an den Füßen und dem Büchlein « Méaudre au Fil des Lauzes » in den Händen sind Sie gut ausgerüstet, um unsere Gemeinde zu erkunden.

Italiano :

Con buone scarpe ai piedi e il libretto Méaudre au fil des lauzes tra le mani, sarete ben equipaggiati per scoprire la nostra città.

Español :

Con unos buenos zapatos en los pies y el folleto Méaudre au fil des lauzes en las manos, estará bien equipado para descubrir nuestra ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-09