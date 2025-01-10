L’Ermitage, la boucle de Gaillard Agen Lot-et-Garonne

vendredi 1 août 2025.

A pieds Facile

Quai Georges Leygues 47000 Agen Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Distance : 7300.0

La boucle de Gaillard vous propose d’accéder au plateau de l’Ermitage par l’est pour vous offrir ensuite des vues panoramiques sur le Pays de Serres et la vallée de la Garonne.

+33 5 53 66 14 14

English : L’Ermitage, la boucle de Gaillard

The Gaillard loop offers you access to the Ermitage plateau from the east and then offers you panoramic views over the Pays de Serres and the Garonne valley.

Deutsch : L’Ermitage, la boucle de Gaillard

Die Gaillard-Schleife bietet Ihnen die Möglichkeit, von Osten her auf das Plateau de l’Ermitage zu gelangen und von dort aus Panoramablicke auf das Pays de Serres und das Garonne-Tal zu genießen.

Italiano :

L’anello del Gaillard consente di accedere all’altopiano dell’Ermitage da est e offre poi una vista panoramica sul Pays de Serres e sulla valle della Garonna.

Español : L’Ermitage, la boucle de Gaillard

El bucle de Gaillard permite acceder a la meseta del Ermitage desde el este y luego ofrece vistas panorámicas sobre el Pays de Serres y el valle del Garona.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine