Les 3 vallées Cyclo Saint-Affrique Aveyron

Les 3 vallées Cyclo 12400 Saint-Affrique Aveyron Occitanie

Cette boucle très vallonnée s’étire des terres rougeoyantes du Saint-Affricain au somptueux village médiéval de Brousse-le-Château, irriguée en chemin par les trois rivières du Dourdou, du Tarn et du Len.

http://www.roquefort-tourisme.fr/fr +33 5 65 58 56 00

This very hilly loop stretches from the reddish lands of the Saint-Affrique region to the magnificent medieval village of Brousse-le-Château, crossed along the way by the three rivers Dourdou, Tarn, and Len.

Dieser sehr hügelige Rundweg erstreckt sich von den rötlichen Böden des Saint-Affricain bis zum prächtigen mittelalterlichen Dorf Brousse-le-Château und wird auf dem Weg von den drei Flüssen Dourdou, Tarn und Len bewässert.

Questo anello molto collinare si estende dalle terre incandescenti di Saint-Affricain al sontuoso borgo medievale di Brousse-le-Château, irrigato lungo il percorso dai tre fiumi Dourdou, Tarn e Len.

Este circuito muy ondulado se extiende desde las tierras rojizas de la región de Saint-Affrique hasta el magnífico pueblo medieval de Brousse-le-Château, atravesado en su recorrido por los tres ríos Dourdou, Tarn y Len.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par ADT Aveyron