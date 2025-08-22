Les 7 Grand Crus Chablis Yonne

Les 7 Grand Crus En VTT assistance électrique Facile

Vignobles & Découvertes Les 7 Grand Crus 1 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 89800 Chablis Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6000.0

À la découverte des prestigieux Grands Crus de Chablis ! Deux variantes vous sont proposées, l’une de 6 kms (1h30), l’autre de 4,6 kms (1h10). Ces deux promenades peuvent être faites par toute la famille, à pied ou en VTT, et vous feront découvrir les splendeurs des prestigieux vignobles Chablisiens. Pour cela rien de plus simple, il vous suffit de suivre le petit marcheur. Bonne promenade !

Facile

https://www.escale-chablis.fr/ +33 3 86 42 80 80

English :

Discover the prestigious Grands Crus of Chablis! Two variations are proposed, one of 6 kms (1h30), the other of 4,6 kms (1h10). These two walks can be done by the whole family, on foot or by mountain bike, and will make you discover the splendors of the prestigious Chablis vineyards. For that nothing simpler, it is enough for you to follow the small walker. Have a good walk !

Deutsch :

Entdecken Sie die prestigeträchtigen Grands Crus von Chablis! Es werden Ihnen zwei Varianten angeboten, eine 6 km lange (1,5 Stunden) und eine 4,6 km lange (1,10 Stunden). Diese beiden Wanderungen können von der ganzen Familie zu Fuß oder mit dem Mountainbike unternommen werden und zeigen Ihnen die Pracht der prestigeträchtigen Weinberge von Chablis. Es ist ganz einfach: Folgen Sie dem kleinen Wanderer. Viel Spaß beim Wandern!

Italiano :

Scoprite i prestigiosi Grands Crus di Chablis! Sono proposte due varianti, una di 6 km (1h30), l’altra di 4,6 km (1h10). Queste due passeggiate possono essere fatte da tutta la famiglia, a piedi o in mountain bike, e vi faranno scoprire gli splendori dei prestigiosi vigneti di Chablis. Per farlo, niente di più facile, basta seguire il piccolo camminatore. Buona passeggiata!

Español :

¡Descubra los prestigiosos Grands Crus de Chablis! Se proponen dos variantes, una de 6 kms (1h30), la otra de 4,6 kms (1h10). Estos dos paseos pueden ser realizados por toda la familia, a pie o en bicicleta de montaña, y le harán descubrir los esplendores de los prestigiosos viñedos de Chablis. Para ello, nada más fácil, sólo tiene que seguir al pequeño caminante. ¡Buen paseo!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data