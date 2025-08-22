Les champs boisés Corquoy Cher

Les champs boisés En VTT

Les champs boisés 18190 Corquoy Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 15000.0 Tarif :

Cet itinéraire, qui peut aussi bien se faire à pied qu’à VTT, débute à l’Espace Naturel Sensible Les Sablons de Corquoy avant de traverser bois, champs et forêt.

Vous pourrez faire le plein de truffes, en saison hivernale, à Lapan au Domaine de La Fontenille et déjeuner au resto Comme Chez Mémé

+33 2 48 60 20 41

English :

This itinerary, which can be done on foot or by mountain bike, starts at the Espace Naturel Sensible Les Sablons de Corquoy before crossing woods, fields and forest.

In winter, you can stock up on truffles at Domaine de La Fontenille in Lapan, and lunch at Comme Chez Mémé

Deutsch :

Diese Route, die sowohl zu Fuß als auch mit dem Mountainbike befahren werden kann, beginnt im Espace Naturel Sensible Les Sablons de Corquoy und führt dann durch Wälder, Felder und Forste.

In der Wintersaison können Sie in Lapan auf der Domaine de La Fontenille Trüffel kaufen und im Restaurant Comm

Italiano :

Questo itinerario, percorribile a piedi o in mountain bike, parte dall’Espace Naturel Sensible Les Sablons de Corquoy per poi attraversare boschi, campi e foreste.

Durante la stagione invernale, è possibile fare scorta di tartufi a Lapan presso il Domaine de La Fontenille e pranzare al ristorante C

Español :

Este itinerario, que puede realizarse a pie o en bicicleta de montaña, comienza en el Espace Naturel Sensible Les Sablons de Corquoy antes de atravesar bosques, campos y selva.

En invierno, podrá aprovisionarse de trufas en el Domaine de La Fontenille, en Lapan, y almorzar en el restaurante Comme C

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-11 par SIT Centre-Val de Loire