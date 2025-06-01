Les Chemins des Versants de la Fontaine Sasnières Loir-et-Cher

Les Chemins des Versants de la Fontaine Sasnières Loir-et-Cher vendredi 1 août 2025.

Les Chemins des Versants de la Fontaine A pieds

Les Chemins des Versants de la Fontaine 41310 Sasnières Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

Le circuit « Chemins des versants la fontaine » vous fera découvrir la commune de Sasnières, village de la Vallée du Loir situé à une quinzaine de kilomètres à l’ouest de Vendôme. Forêt, jardin remarquable, cours d’eau… La nature est à l’honneur tout au long du parcours !

https://www.otsi-montoire.fr/ +33 2 54 85 23 30

English :

The circuit « Chemins des versants la fontaine » will make you discover the commune of Sasnières, a village of the Loir Valley located about fifteen kilometres west of Vendôme. Forest, remarkable garden, watercourse… Nature is in the spotlight all along the route!

Deutsch :

Auf dem Rundweg « Chemins des versants la fontaine » lernen Sie die Gemeinde Sasnières kennen, ein Dorf im Loir-Tal, das etwa 15 km westlich von Vendôme liegt. Wald, bemerkenswerter Garten, Wasserläufe… Die Natur steht auf der gesamten Strecke im Vordergrund!

Italiano :

Il circuito « Chemins des versants la fontaine » vi farà scoprire il comune di Sasnières, un villaggio della Valle del Loir situato a circa quindici chilometri a ovest di Vendôme. Foresta, giardino notevole, corso d’acqua… La natura ha un posto d’onore lungo tutto il percorso!

Español :

El circuito « Chemins des versants la fontaine » le permitirá descubrir el municipio de Sasnières, un pueblo del valle del Loir situado a unos quince kilómetros al oeste de Vendôme. Bosque, jardín notable, curso de agua… La naturaleza ocupa un lugar privilegiado en todo el recorrido

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-29 par SIT Centre-Val de Loire