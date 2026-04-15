Visite guidée avec le propriétaire à 15h30, Jardin du Plessis Sasnières, Sasnières

Visite guidée avec le propriétaire à 15h30 Dimanche 7 juin, 15h30 Jardin du Plessis Sasnières Loir-et-Cher

10€ par adulte – offert jusqu’à 17 ans et aux personnes en situation de handicap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Et si le Jardin du Plessis Sasnières vous était conté par celui qui en détient les clefs et l’histoire ? Nous vous invitons à une parenthèse hors du temps, une visite guidée menée par le propriétaire du lieu.

Une immersion dans l’histoire et la passion :

La genèse d’un chef-d’œuvre : Découvrez comment cet écrin de verdure s’est métamorphosé au fil des décennies.

Une vision d’esthète : Apprenez-en plus sur la philosophie qui guide l’aménagement des espaces.

Cette visite est bien plus qu’une découverte botanique ; c’est un témoignage vivant sur la transmission d’un patrimoine et l’engagement d’une vie au service de la beauté.

Jardin du Plessis Sasnières 3 Allée Rosamée Henrion, 41310 Sasnières, France Sasnières 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33238572824 http://www.jardin-plessis-sasnieres.fr https://www.facebook.com/jardin.duplessissasnieres;https://plus.google.com/u/0/b/117759677740043615137/117759677740043615137/posts Au début des années 1960, Rosamée Henrion hérite du Plessis Sasnières, un petit manoir ombragé et romantique au fond d’un vallon. Décoratrice d’intérieur de formation, elle a mis sa connaissance des aménagements spatiaux et chromatiques au profit de son jardin. La botanique et ses nombreuses visites de jardins en Angleterre lui donnent l’envie de se lancer à planter. Elle commence autour de la maison, restaurée et décorée pour elle et sa famille. Aujourd’hui, le jardin à l’anglaise est organisé autour d’un étang d’eaux vives. Alimenté par la Fontaine de Sasnières, une rivière alimentant elle-même le Loir quelques kilomètres plus loin, l’étang est bordé d’un cyprès chauve et d’un gingko biloba. La diversité des essences arbres est chère à la propriétaire, un coteau boisé de huit hectares occupe l’ouest du domaine. Si la part belle est faite aux ligneux et à l’expression d’un jardin naturel, le domaine propose également des espaces plus cadrés et fleuris. Au sud de l’étang, des rosiers et des vivaces sont organisés dans un enclos en forme de U, au centre duquel un quinconce de buis souligne des lauriers du Portugal conduits en topiaires. La promenade bucolique sur les allées de gazon anglais permet d’apprécier une vue panoramique sur le jardin, dont certains aménagements tels des passerelles, une cascade et une fabrique orientalisante viennent ponctuer ce paysage du Val du Loir. Depuis la disparition de Rosamée Henrion, ses descendants, notamment Guillaume, perpétuent le développement du lieu. La pelouse est entretenue minutieusement, à hauteur de deux tontes par semaine et d’un arrosage intégré, permettant l’obtention d’un épais tapis d’herbe à l’allure molletonnée, élément majeur de ce jardin à l’anglaise. Accès sur la N10 entre Vendôme et Château-Renault, au rond point de Saint-Amand Longpré, prendre la direction de Montoire (D108). Le jardin se trouve à 6 km. Parking gratuit à votre disposition.

Et si le Jardin du Plessis Sasnières vous était conté par celui qui en détient les clefs et l’histoire ? Nous vous invitons à une parenthèse hors du temps, une visite guidée menée par le propriétaire…

©jardin du Plessis Sasnières