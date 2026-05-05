Marché aux plantes et produits du terroir, Jardin du Plessis SasnièresJardin du Plessis Sasnières, Sasnières

Marché aux plantes et produits du terroir 23 et 24 mai Jardin du Plessis SasnièresJardin du Plessis Sasnières Loir-et-Cher

6,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T00:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-24T00:00:00+02:00 – 2026-05-24T23:59:00+02:00

C’est l’occasion de réunir de nombreux exposants qui profitent de cette manifestation pour présenter et vendre leurs plantes, ravir les papilles des visiteurs avec des produits gastronomiques ou encore proposer de nombreuses idées cadeaux avec des outils de jardinage, des objets de décoration… Marché aux plantes et produits du terroir au Jardin du Plessis Sasnières. Rendez-vous festif et convivial qui a lieu tous les ans. Cette manifestation est une belle occasion de visiter le jardin en compagnie des créateurs du lieu qui vous le font découvrir avec un regard particulier et passionné. Une cinquantaine d’exposants proposent des végétaux : vivaces, rosiers, arbustes, graminées, bulbes, plantes aromatiques, buis, etc. Stands gourmands pour ravir les papilles et plein d’idées cadeaux avec des objets d’art et d’artisanat.

Jardin du Plessis SasnièresJardin du Plessis Sasnières 3 allée Rosamée Henrion, 41310 Sasnières Sasnières 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 82 92 34 »}]

C’est l’occasion de réunir de nombreux exposants qui profitent de cette manifestation pour présenter et vendre leurs plantes, ravir les papilles des visiteurs avec des produits gastronomiques ou encor Exposition