Rendez-vous aux jardins du Plessis-Sasnières

Sasnières Loir-et-Cher

Gratuit

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

2026-06-06

Rendez-vous aux Jardins Jardin du Plessis Sasnières. Thème de l’année La vue . Venez découvrir la face cachée du jardin.

Rendez-vous aux Jardins Jardin du Plessis Sasnières. Rendez-vous aux jardins est une manifestation qui a pour objectif de mettre en valeur la richesse et la variété des parcs et jardins, historiques et contemporains et la préservation d'une nature cultivée sur tout le territoire. Elle est également l'occasion de sensibiliser les visiteurs aux multiples actions mises en œuvre, par le ministère de la Culture, les collectivités territoriales et les propriétaires, privés et publics, pour conserver, restaurer, créer des jardins et transmettre des savoirs et des savoir-faire. Thème de l'année 2026 La vue . Venez découvrir la face cachée du jardin.

Sasnières 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 82 92 34 jardin@plessis-sasnieres.fr

English :

This year?s theme: Music from the garden

German :

Jahresthema: Die Musik des Gartens

Italiano :

Il tema di quest’anno è Musica dal giardino

Espanol :

El tema de este año: Música del jardín

