Visite bucolique du jardin, Jardin du Plessis Sasnières, Sasnières

Visite bucolique du jardin 6 et 7 juin Jardin du Plessis Sasnières Loir-et-Cher

10€ par adulte – offert jusqu’à 17 ans et aux personnes en situation de handicap – visite autonome avec un plan d’aide

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Niché dans un écrin de verdure, ce Jardin Remarquable est une invitation à la flânerie.

Le jardin est mis en scène autour d’un étang d’eaux vives. Depuis le haut du parc et son allée bordée de magnolias grandiflora, vous découvrirez une vue panoramique enchanteresse sur tout le jardin. Le jardin du Plessis Sasnières offre une parenthèse enchantée où l’eau et le végétal dialoguent en toute harmonie.

Jardin du Plessis Sasnières 3 allée Rosamée Henrion, 41310 Sasnières Sasnières 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « +33238572824 »}]

Niché dans un écrin de verdure, ce Jardin Remarquable est une invitation à la flânerie. Le jardin est mis en scène autour d’un étang d’eaux vives. Depuis le haut du parc et son allée bordée de m