Marché aux plantes et produits du terroir Sasnières

Jardin du Plessis Sasnières Sasnières Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

2026-05-23

C’est l’occasion de réunir de nombreux exposants qui profitent de cette manifestation pour présenter et vendre leurs plantes, ravir les papilles des visiteurs avec des produits gastronomiques ou encore proposer de nombreuses idées cadeaux avec des outils de jardinage, des objets de décoration…

Marché aux plantes et produits du terroir au Jardin du Plessis Sasnières. Rendez-vous festif et convivial qui a lieu tous les ans. Cette manifestation est une belle occasion de visiter le jardin en compagnie des créateurs du lieu qui vous le font découvrir avec un regard particulier et passionné. Une cinquantaine d’exposants proposent des végétaux vivaces, rosiers, arbustes, graminées, bulbes, plantes aromatiques, buis, etc. Stands gourmands pour ravir les papilles et plein d’idées cadeaux avec des objets d’art et d’artisanat. 6 .

Jardin du Plessis Sasnières Sasnières 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 82 92 34 jardin@plessis-sasnieres.fr

English :

This is the opportunity to bring together many exhibitors who take advantage of this event to present and sell their plants, delight the taste buds of visitors with gourmet products or offer many gift ideas with gardening tools, decorative objects …

German :

Es ist die Gelegenheit, zahlreiche Aussteller zusammenzubringen, die von dieser Veranstaltung profitieren, um ihre Pflanzen zu präsentieren und zu verkaufen, die Gaumen der Besucher mit gastronomischen Produkten zu verwöhnen oder auch zahlreiche Geschenkideen mit Gartengeräten, Dekorationsgegenständen… anzubieten.

Italiano :

È un’occasione per riunire numerosi espositori che approfittano di questo evento per presentare e vendere le loro piante, per deliziare il palato dei visitatori con prodotti gastronomici o per offrire numerose idee regalo con attrezzi da giardinaggio, oggetti decorativi, ecc.

Espanol :

Es una oportunidad para reunir a muchos expositores que aprovechan este evento para presentar y vender sus plantas, para deleitar el paladar de los visitantes con productos gastronómicos o para ofrecer numerosas ideas de regalo con herramientas de jardinería, objetos de decoración, etc.

