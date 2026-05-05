Rendez-vous aux jardins du Plessis-Sasnières, Jardin du Plessis Sasnières, Sasnières

Rendez-vous aux jardins du Plessis-Sasnières 6 et 7 juin Jardin du Plessis Sasnières Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T00:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00 – 2026-06-07T23:59:00+02:00

Rendez-vous aux Jardins – Jardin du Plessis Sasnières. Thème de l’année : « La vue ». Venez découvrir la face cachée du jardin. Rendez-vous aux Jardins – Jardin du Plessis Sasnières. Rendez-vous aux jardins est une manifestation qui a pour objectif de mettre en valeur la richesse et la variété des parcs et jardins, historiques et contemporains et la préservation d’une nature cultivée sur tout le territoire. Elle est également l’occasion de sensibiliser les visiteurs aux multiples actions mises en œuvre, par le ministère de la Culture, les collectivités territoriales et les propriétaires, privés et publics, pour conserver, restaurer, créer des jardins et transmettre des savoirs et des savoir-faire. Thème de l’année 2026 : « La vue ». Venez découvrir la face cachée du jardin.

Jardin du Plessis Sasnières 3 allée Rosamée Henrion, 41310 Sasnières Sasnières 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 82 92 34 »}]

Rendez-vous aux Jardins – Jardin du Plessis Sasnières. Thème de l’année : « La vue ». Venez découvrir la face cachée du jardin. Rendez-vous aux Jardins – Jardin du Plessis Sasnières. Rendez-vous aux j