Les deux moulins Loye-sur-Arnon Cher

Les deux moulins Loye-sur-Arnon Cher vendredi 1 août 2025.

Les deux moulins En VTT

Les deux moulins Le bourg 18170 Loye-sur-Arnon Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

Loye-sur-Arnon est un véritable trésor. Ce village charmant offre une architecture authentique avec ses vieilles pierres et son église. En randonnée, vous découvrirez des paysages bucoliques où la flore locale, riche et variée, dévoile toute la douceur de la campagne berrichonne.

English :

Loye-sur-Arnon has two particularities: its history, which today allows you to contemplate ancient seigneuries, and the dynamism of its craftsmanship, which will take you to the workshops of the grand planche, a beautiful manor house surrounded by exuberant English-style gardens…

Deutsch :

Loye-sur-Arnon hat zwei Besonderheiten: seine Geschichte, die es heute ermöglicht, alte Herrschaftsgebäude zu besichtigen, und die Dynamik des Handwerks, die Sie in die Werkstätten des großen Bretts führt, ein schönes Herrenhaus, das von üppigen englischen Gärten umgeben ist…

Italiano :

Loye-sur-Arnon ha due caratteristiche distintive: la sua storia, che oggi permette di contemplare antiche signorie, e il dinamismo del suo artigianato, che vi porterà nei laboratori della grand planche, una bella casa padronale circondata da esuberanti giardini all’inglese…

Español :

Loye-sur-Arnon tiene dos rasgos distintivos: su historia, que hoy le permite contemplar antiguos señoríos, y el dinamismo de su artesanía, que le llevará a los talleres de la grand planche, una hermosa casa solariega rodeada de exuberantes jardines de estilo inglés…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-19 par SIT Centre-Val de Loire