Randonnée pédestre et vtt à Loye sur arnon

Loye-sur-Arnon Cher

Début : Dimanche 2026-04-26 07:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Parcours à travers les chemins et paysages de la commune.

Le comité des fêtes de Loye sur Arnon vous invite à participer à une randonnée pédestre et VTT, ouverte à tous, dans une ambiance sportive et chaleureuse.La matinée se poursuivra par un pot-au-feu convivial, moment idéal pour se retrouver et partager un repas chaleureux. .

Loye-sur-Arnon 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 82 56

English :

A route through the paths and landscapes of the commune.

