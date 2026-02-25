Randonnée pédestre et vtt à Loye sur arnon Loye-sur-Arnon
Loye-sur-Arnon Cher
Début : Dimanche 2026-04-26 07:30:00
fin : 2026-04-26
2026-04-26
Parcours à travers les chemins et paysages de la commune.
Le comité des fêtes de Loye sur Arnon vous invite à participer à une randonnée pédestre et VTT, ouverte à tous, dans une ambiance sportive et chaleureuse.La matinée se poursuivra par un pot-au-feu convivial, moment idéal pour se retrouver et partager un repas chaleureux. .
Loye-sur-Arnon 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 82 56
English :
A route through the paths and landscapes of the commune.
