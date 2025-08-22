Les deux vallées PR n° 36 Le Vernet Allier

Les deux vallées PR n° 36

Les deux vallées PR n° 36 Ancienne Eglise du Vernet 03200 Le Vernet Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit vous emmène aux alentours du Vernet entre les vallées de l’Allier et du Sichon.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : Les deux vallées PR n° 36

This tour takes you around Le Vernet, between the Allier and Sichon valleys.

Deutsch : Les deux vallées PR n° 36

Dieser Rundgang führt Sie in die Umgebung von Le Vernet zwischen den Tälern des Allier und des Sichon.

Italiano :

Questo percorso si snoda nella zona di Le Vernet, tra le valli dell’Allier e del Sichon.

Español : Les deux vallées PR n° 36

Este sendero recorre los alrededores de Le Vernet, entre los valles del Allier y del Sichon.

